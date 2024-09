Non sono rimaste coinvolte altre auto nell'incidente di ieri notte sulla strada provinciale che unisce la statale 387 all'abitato di Settimo San Pietro dove sono rimasti feriti i tre musicisti dei Tazenda che avevano in programma un concerto per la chiusura della festa in onore del patrono.

I carabinieri del Nucleo radiomobile operativo della Compagnia di Quartu potrebbero tornare oggi sul posto. Ieri a tarda notte hanno raccolto anche le testimonianze di alcuni automobilisti. L'incidente è avvenuto fra il Van degli artisti e un'auto che viaggiava in senso opposto. Si parla di una possibile invasione di corsia: le indagini sono coordinate dai capitani Michele Cerri e Ignazio Cabras. I feriti, Gino Marielli, Gino Camedda e Nicola Nite, sono tutti i buone condizioni.

Non preoccupano neppure le ferite riportate dalla donna che viaggiava a bordo della Citroen e che è stata ricoverata in codice rosso per dinamica. Come è noto, in ospedale è finita anche la tour manager dei Tazenda, Claudia Canu che ha riportato un’ustione per l’esplosione dell’air bag.

