Viaggiando ad alta velocità, ha perso il controllo dell’auto ed è finito contro un’altra macchina a Nuraminis. Il conducente, 30enne del posto, non si è fermato a prestare soccorso ma anzi è fuggito e la sua Citroen è stata poi abbandonata fuori dal centro abitato, in una strada di campagna.

I carabinieri di Nuraminis e di Samassi lo hanno comunque identificato, anche perché diverse persone lo hanno riconosciuto, e denunciato per lesioni stradali e per la fuga.

L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio in via Umberto. Ad avere la peggio è stata la passeggera di una Fiat Grande Punto guidata da un 29enne. La giovane è stata soccorsa e portata in codice giallo all’ospedale Brotzu di Cagliari.

