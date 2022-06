La sede estiva dei carabinieri di Flumini di Quartu aprirà solo entro la prima decade di luglio.

Lo scorso anno era stata aperta a metà giugno.

Il ritardo è dovuto ai lavori in corso nel fabbricato di proprietà del Comune e che ancora una volta lo metterà a disposizione in comodato d’uso per la sicurezza del litorale.

L’edificio è attualmente sottoposto a lavori di routine da parte del Comune di Quartu che interessano l’impianto elettrico, l’impianto di areazione e di tinteggiatura.

Appena ultimati, la caserma, ubicata sul litorale nella via Mar Ligure, potrà essere subito aperta.

