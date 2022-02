Allarme a Flumini di Quartu, nella zona di Capitana, per un incendio scoppiato in un deposito per gli attrezzi, cui si è aggiunto anche un intervento di soccorso per il proprietario della struttura, colto da malore nel tentativo di domare le fiamme.

Sul posto – in via dei Pioppi – sono intervenute due squadre di pronto intervento dei vigili del fuoco, con un'autopompa, un'autobotte e in appoggio anche un automezzo fuoristrada dotato di modulo antincendio.

Gli uomini del 115 hanno soccorso l’uomo – 69 anni – affidandolo alle cure del personale del 118 per il trasporto in ospedale, poi hanno provveduto ad estinguere l’incendio, mettendo anche in sicurezza una bombola di Gpl e una d'ossigeno.

Al termine delle operazioni di spegnimento gli stessi vigili del fuoco hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause.

Pesanti i danni alla struttura, ma non risultano altre persone coinvolte.

