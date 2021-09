Emergenza nella notte a Selargius. Poco prima dell’una i Vigili del fuoco sono intervenuti in via delle Ginestre per l’incendio di una struttura in legno usata come ripostiglio e deposito di attrezzi.

Gli uomini del 118 hanno spento il rogo e messo l’area in sicurezza evitando che le fiamme si propagassero alle abitazioni adiacenti e localizzando e raffreddando alcune bombole di gpl.

In via precauzionale sul posto è arrivato anche il personale sanitario con un'ambulanza inviata dal 118.

Al termine delle operazioni sono stati avviati gli accertamenti e i rilievi per stabilire le cause dell’incendio.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata