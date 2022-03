Paura oggi a Quartu per un incendio divampato all’interno di un appartamento in via Napoli.

Immediato l’intervento sul posto dei vigili del fuoco di Cagliari, che hanno prontamente spento le fiamme, prima che potessero diffondersi, e messo in sicurezza l’area interessata.

Le cause del rogo sono in fase di accertamento, non si esclude alla base ci sia un guasto elettrico.

Non risultano persone coinvolte.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata