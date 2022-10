Il taglio del nastro, una grande emozione stamattina per ragazzi e familiari: l'oratorio della parrocchia di Santa Barbara a Sinnai, col suo impianto sportivo polivalente per il cacio, il calcetto, il basket, la pallavolo e il padel e con le sue strutture collaterali, è stato inaugurato. Presenti le tante persone che hanno contribuito in mille modi a realizzare un'opera tanto importante per i giovani e la loro crescita.

Grande la commozione sul viso del parroco, padre Gabriele Biccai, e dei suoi più stretti collaboratori. Una conquista per tutti e una cerimonia conclusa con un grande buffet a suggellare una mattinata davvero straordinaria. C’erano inoltre alcuni amministratori comunali.

La cerimonia di inaugurazione è iniziata con una messa, con la benedizione e il taglio del nastro. Un oratorio che dovrebbe diventare un importantissimo punto di incontro e di ritrovo e non solo nei giorni di festa ma anche una occasione per la crescita sociale dei ragazzi. "Questo è un progetto – ha detto padre Gabriele Biccai – che abbiamo fortissimamente voluto. Noi, gli imprenditori che hanno collaborato per la sua costruzione, tutti i privati che comunque ci sono stati vicini: tutto è stato costruito in tempi rapidissimi: ora abbiamo una struttura davvero funzionale, aperta a tutti”.

