Era alla guida della propria auto, in piena notte, senza patente. E non perché avesse dimenticato il documento a casa, ma perché la licenza di guida non l’aveva mai ottenuta.

Protagonista un 39enne di Serdiana, giardiniere con precedenti denunce a carico, fermato dai carabinieri a Dolianova sulla strada statale 387.

Il veicolo, una Lancia Y di un amico del 39enne, è stato restituito al legittimo proprietario, mentre per il fermato è scattata la denuncia a piede libero.

Le autorità giudiziaria e amministrativa sono state informate dai militari per gli aspetti di rispettiva competenza.

(Unioneonline/v.l.)

