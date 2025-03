Un attimo di distrazione ma anche una strada che tutto è tranne che sicura. E così questa mattina una coppia di turisti svizzeri in vacanza a Muravera è finita con il camper fuori strada nel tratto di strada sterrato che conduce allo spiaggione di Feraxi.

Negli ultimi anni sono state numerose le richieste da parte dei residenti e dei turisti «affinché lo sterrato che conduce allo spiaggione di Feraxi in Comune di Muravera venga sistemato».

Il più delle volte infatti gli automobilisti accelerano e sollevano un polverone. Per i più distratti invece, come è successo questa mattina, c’è il rischio di finire in cunetta.

«Siamo in attesa dell’asfalto da vent’anni», ripetono i residenti della borgata di Muravera, «se i tempi dovessero essere ancora lunghi allora non sarebbe male posizionare dei dossi artificiali. Ha poco senso spianare ogni tanto lo sterrato se poi le auto passano ad alta velocità».

