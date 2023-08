Il Sarrabus sarà protagonista alla ''San Francesco Marathon'', il prestigioso appuntamento sportivo che si terrà ad Assisi il prossimo 5 novembre. Un'occasione per sensibilizzare i cittadini su un tema importante: quella della donazione degli organi.

Il portabandiera sarrabese sarà il 43enne Fabio Orrù di Muravera che farà da atleta guida a Stefano Petranca, 46 anni, maratoneta non vedente originario di Corigliano d'Otranto in Puglia. In prima linea a sostenere i due atleti l'Aido Sardegna e la sezione intercomunale del Sarrabus dell'associazione per la donazione degli organi. Il progetto che prevede una raccolta fondi in favore dell'Aido, ha ricevuto il patrocinio del Comune di Muravera, San Vito e Villaputzu>.

La comunicazione è del Comune attraverso i social. «Abbiamo la responsabilità di promuovere e sostenere la donazione di organi», ha spiegato il sindaco medico, Salvatore Piu, «Ogni singola donazione può avere un impatto duraturo su famiglie e individui che si trovano in una situazione di estrema difficoltà. Dobbiamo educare noi stessi e i nostri cari sull'importanza di questa decisione e superare le paure o le incertezze che possono circondare il tema. È fondamentale comprendere che donare un organo non solo salva vite, ma dimostra il potenziale di solidarietà umana che è insito in ognuno di noi. La donazione di organi ci ricorda che l'empatia e la gentilezza possono superare ogni barriera. Insieme possiamo dare nuova vita a coloro che ne hanno bisogno e creare un futuro migliore per tutti».

Fabio Orrù, è tesserato con l'Asd Sarrabus, corre per beneficenza.

Stefano Petranca, non vedente, è un maratoneta anche su percorsi da trail.

