Un giovane di 35 anni è stato denunciato per evasione dai carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Quartu.

I militari hanno bussato alla sua abitazione per verificarne la presenza: non lo hanno trovato e lo hanno denunciato appunto per evasione.

Sulla vicenda il capitano Giovanni Cabras ha girato un rapporto in Procura. Per l'indagato quindi una nuova accusa. I carabinieri hanno bussato anche a casa di altri detenuti per reati vari, trovandoli al loro posto. Il tutto nell'ambito dei controlli periodici che scattano per motivi ovviamente anche di sicurezza.

