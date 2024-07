L’estate è ormai arrivata e con essa l’opportunità di vivere avventure straordinarie. Il Comune di Esterzili lancia il programma "Nuoto estate e progetto Summer Camp 2024”, iniziativa pensata per bambini e ragazzi dai 4 ai 16 anni.

Le attività, che hanno preso il via oggi, si svolgeranno ogni lunedì, mercoledì e venerdì fino al 30 agosto.

Il Summer Camp non è un semplice campo estivo: è un mondo di possibilità dove ogni giornata è un’avventura nuova. Grazie all’organizzazione di giochi di gruppo che stimolano la curiosità, il piacere dell’esplorazione e l’amore per la scoperta, i partecipanti impareranno a collaborare e a rispettare le regole divertendosi.

I laboratori creativi sono, invece, un’occasione per esprimere la propria creatività e imparare cose nuove attraverso attività manuali e artistiche. Non può mancare neanche lo sport e così le giornate al sole si trasformano in puro divertimento in acqua, per rimanere attivi e fare nuove amicizie. E non mancheranno neanche i momenti di relax e socializzazione con conversazioni, giochi liberi, lettura e ascolto musicale.

Gli interessati residenti possono rivolgersi agli uffici comunali per le iscrizioni. Anche i bambini e ragazzi non residenti sono i benvenuti: in questo caso, basta contattare il gestore della palestra comunale durante gli orari delle attività.

La partecipazione prevede una contribuzione variabile in base all’Isee, come specificato nelle tabelle dell’avviso pubblico.

