Inizieranno stasera, tra fede e convivialità, i festeggiamenti in onore di Sant’Ignazio, nell’omonima piazza a Esterzili.

Dal piccolo paese ai piedi del monte Santa Vittoria partono così le feste paesane della Barbagia di Seulo.

Istituita quasi quarant’anni fa, la festa di maggio in onore di Sant’Ignazio è sempre stata organizzata dalle ragazze e dai ragazzi di venticinque anni, ma a mano a mano che il tempo fugge via lasciando una flebile traccia le classi sono sempre meno numerose.

Davanti alla difficoltà di mettere in piedi ogni anno un comitato organizzatore della festa, la vera risorsa è l’amicizia che, accompagnata alla tanta voglia di fare, ha unito venti giovani, nati tra il 1995 e il 1999, per far sì che anche quest’anno Sant’Ignazio venga festeggiato con tutti gli onori.

È il terzo anno che questo gruppo under 30 organizza la festa.

IL PROGRAMMA – Si inizia alle 18.30 con la processione per le vie del centro storico esterzilese. Ad accompagnarla l’organetto di Luca Lai che si alternerà al Rosario cantato dalle donne e dagli uomini del paese. A seguire la messa celebrata da Don Alfredo Diaz nella chiesa intitolata al Santo. Il comitato ha anche organizzato un piccolo aperitivo per salutare le e gli esterzilesi che parteciperanno. La festa civile, invece, inizierà alle 22.30 sempre in piazza Sant’Ignazio. “Mondo Super”, il tributo a Luciano Ligabue, aprirà le danze, ma il protagonista assoluto della serata sarà dj Sandro Murru. Poi si ballerà poi fino all’alba con il dj Ivano Pinna di Tonara.

