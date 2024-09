Vivere la magia e la forza della Super Luna di settembre: domani, 18 settembre, Esterzili sarà il palcoscenico di un rituale di trasformazione e purificazione.

Alessandro di Nuragic Shamanic Healing aprirà per la prima volta le porte del suo tempio per un’esperienza unica, dove la forza della Luna della Fine e dell'Inizio guiderà un viaggio di rinascita sotto una luce incantevole.

Questa Luna, conosciuta come la Luna della Fine e dell'Inizio, rappresenta la chiusura di un ciclo e l'apertura di uno nuovo, un momento perfetto per riflettere e rinascere sotto la sua magica luce. Infatti settembre nel calendario agricolo pastorale sardo era il capodanno.

«Guidati dalle potenti energie di questa luna, ci immergeremo in un rituale profondo, collegato alla simbologia di questo tempo sacro. Lasciatevi avvolgere dalla sua influenza per celebrare la trasformazione, il rinnovamento e la fertilità del nuovo ciclo che ci attende», spiega Alessandro Olianas, «portate con voi un cuore aperto, pronti a lasciare andare il passato e a fare spazio al nuovo che sta per arrivare. Insieme, onoreremo la forza della Luna e la sua energia trasformativa, per iniziare il nostro viaggio verso nuove possibilità».

L’appuntamento è domani alle 21 in via Santa Maria 11. È gradita la prenotazione al numero 3248608230 (Alessandro).

