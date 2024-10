Nel silenzio di una sera autunnale, le fiaccole accese hanno illuminato via Roma, la principale strada del paese, portando con sé un messaggio di pace e speranza. Alle 21 la comunità si è, infatti, riunita per una fiaccolata di preghiera che dalla Madonnina di via Roma è arrivata fino alla chiesa di Sant’Ignazio, nell’omonima piazza.

Un gesto semplice ma profondamente simbolico, capace di risvegliare quell’antico desiderio di armonia che abita in ogni essere umano.

Promossa dalla Parrocchia di San Michele Arcangelo e dal parrocco Don Alfredo Diaz, questa iniziativa, nel mese dedicato al Santissimo Rosario, è nata con l’idea di invitare l’intero paese a riflettere su un valore che sembra oggi più fragile che mai: la pace.

Non solo quella tra i popoli, ma quella che alberga nei nostri cuori, nelle nostre case, nelle nostre relazioni quotidiane.

Ogni passo, illuminato dalla luce delle candele, è un piccolo segno di speranza, un contributo per seminare serenità nei cuori e nelle case di chi vive il peso delle difficoltà quotidiane.

