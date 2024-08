Legge Pratobello 2024: da oggi si può votare anche a Quartucciu e a Esterzili.

La proposta di legge nasce per necessità di lottare contro la speculazione e l'invasione delle energie rinnovabili nell’Isola.

L’iniziativa che si affianca alla moratoria varata dalla Regione che, sostengono i primi cittadini, "sarà impugnata dallo Stato".

Da qui la proposta per quella che viene vista come una strada alternativa "più efficace". La proposta di legge di iniziativa popolare quando saranno raggiunte le 10mila firme punta a sfruttare l'articolo 3 dello Statuto sardo sull'Urbanistica e sul Paesaggio: la Regione può legiferare in materia fino a spingersi a bloccare i cantieri già in essere, cosa che per lo Stato è più difficile da impugnare davanti alla Corte Costituzionale rispetto alla moratoria.

Una volta raggiunto (e oltrepassato) l’obiettivo delle diecimila firme, la legge di Pratobello sarà in grado di approdare in Consiglio regionale, prima nelle commissioni competenti dove sarà esaminata e discussa, poi in Aula.

A Quartucciu si può firmare all'ufficio elettorale del Comune di Quartucciu in piazza Alessandro Manzoni da lunedì a venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e il martedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.00. A Esterzili, invece, nell’Ufficio Elettorale del Comune, in piazza Sant’Ignazio, fino al 16 settembre dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13.

