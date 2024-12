C’è un Natale che non si misura solo con luci scintillanti e regali sotto l’albero. A Esterzili, sabato 21 dicembre, alle ore 18, si vivrà un’esperienza che va oltre la tradizione consumistica: un Natale che si fa incontro, ascolto, musica e parole, che parla al cuore di chi sa guardare oltre le apparenze.

La parrocchia San Michele Arcangelo in collaborazione con la Casa Famiglia “Antonio Zinzula”, si riunisce per celebrare un momento che non è solo una festa, ma un’occasione di condivisione autentica. L’invito del parroco, Don Alfredo Diaz, è chiaro: “Accogliete il Natale del Signore, non solo attraverso l’apparenza di luci e panettoni, ma nella carne dei vostri fratelli”. Un messaggio che chiede a tutte e a tutti di andare oltre l’idea tradizionale del Natale per abbracciare un significato profondo, radicato nell’amore e nella solidarietà.

Questo incontro non sarà solo un momento di preghiera, ma un’opportunità di riflessione su cosa significa vivere il Natale in un mondo che spesso dimentica il vero senso della festa. La musica e le parole che accompagneranno la serata diventeranno il filo conduttore di un’esperienza che punta a riscoprire la bellezza di donarsi agli altri e a riappropriarsi del Natale.

L’invito a partecipare è aperto a tutte e a tutti: dalle famiglie ai collaboratori parrocchiali, dai giovani agli adulti, affinché ognuno possa vivere un Natale che non si limita a decorare una casa, ma che arricchisce il cuore, che fa scoprire la bellezza dell’incontro umano, che inizia con l’ascolto e si traduce in un abbraccio collettivo.

