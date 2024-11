La pioggia e il maltempo hanno solo rimandato la piantumazione, ma non hanno fermato lo spirito della festa dell’Albero, organizzata dall’associazione Pro Civ S. Michele Esterzili Odv in collaborazione con il Comune, il Cfva di Escalaplano, l’Agenzia Forestas e l’Istituto scolastico locale.

Alunni, alunne e l’intera comunità si sono ritrovati nel centro sociale “Fernando Pilia” per una mattinata dedicata alla riflessione sul futuro del pianeta e all’importanza di gesti concreti per la salvaguardia dell’ambiente.

Cuore dell’evento è stata la proiezione del film “2040: salviamo il pianeta” del regista australiano Damon Gameau. Un’opera che, partendo dalla preoccupazione per il futuro della figlia del regista, esplora le innovazioni e le soluzioni già disponibili per migliorare la salute del pianeta. Il film, con il suo messaggio positivo e gli effetti visivi coinvolgenti, ha acceso il dibattito e alimentato la speranza di un domani più verde.

La piantumazione degli alberi, inizialmente prevista per la giornata, è stata posticipata a causa del maltempo. «Piantare un albero non è solo un’azione pratica, è un simbolo potente: rappresenta una promessa per il futuro, un dono per le nuove generazioni e un impegno condiviso per un ambiente più sano», ha sottolineato Fabiola Melis, presidente della Pro Civ.

Il gesto sarà presto recuperato, quando i bambini e le bambine di Esterzili daranno vita a un piccolo ma significativo bosco, lasciando un segno tangibile del loro impegno verso il pianeta. Un segno che, come ha ricordato Alessandra Boi dell’associazione, «è solo rimandato, non certo cancellato».

L’evento, nonostante il rinvio delle attività all’aperto, ha ribadito l’importanza di un’azione collettiva per il futuro del pianeta: perché ogni albero piantato è una promessa di vita e un passo verso un mondo più accogliente.

