Scocca dicembre, l’aria è pungente ed Esterzili si prepara ad accogliere la festa più magica dell’anno.

Presepi, luci e strade sono pronte ad animare il piccolo paese della Barbagia di Seulo per tenere viva la tradizione natalizia. Infatti come ogni anno torna ai piedi del monte Santa Vittoria il concorso di Natale, giunto all’ottava edizione e organizzato dalla Pro Loco, ma non mancheranno neanche le luminarie del Comune.

«È una piccola competizione nata con l’obiettivo di creare aggregazione tra i vicinati e coinvolgere soprattutto le persone più sole – ricorda il presidente Mauro Loi -. Potranno partecipare tutti coloro che in occasione delle feste animeranno con gli elementi caratteristi del Natale la propria via e la loro casa all’esterno».

Tutto dovrà essere pronto per il 10 dicembre, quando in paese ci sarà la manifestazione “Donus de Paschiscedda”, i mercatini di Natale allestiti tra le vecchie case del centro storico. Gli esterzilesi potranno creare composizioni di tutti i tipi: da quelle tradizionali, che non stonano mai, a quelle più originali impiegando materiali di riciclo. La partecipazione è gratuita. A gennaio, la Pro Loco premierà la via più addobbata e illuminata.

