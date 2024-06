I Comuni di San Vito, Muravera e Villaputzu promuovono l'Estate nel Sarrabus. I turisti iniziano ad arrivare con i tre Comuni che hanno già predisposto diversi importanti e attesi interventi anche con la collaborazione di associazioni e Comitati. A San Vito è previsto per il 22 giugno la quinta edizione della Pasta fresca in via Nazionale, e per il 29 giugno Un saggio di danza. A Villaputzu, il 22 sera, la seconda edizione de "I pirati del sogno", il 29 inizierà la Sagra religiosa di San Pietro e Paolo con diversi appuntamenti civili, per il 30 in Piazza Marconi sono in programma la Festa del pescatore e un saggio di danza. A Muravera il 29 giugno si terranno le festa del Vermentino a San Giovanni e un appuntamento con la Musica Fest in Piazza Colombo a Costa Rei. Le manifestazioni proseguiranno a luglio e agosto.

