Con le moto sul monumento naturale di Sa Trona, a Escalaplano.

Fa discutere sui social lo scatto postato da alcuni motociclisti sulla bellissima terrazza panoramica a sbalzo. Che per la sua incredibile conformazione, una sporgenza nel vuoto che ricorda lo sperone di roccia sospeso di “Trolltunga” in Norvegia, attira ogni anno centinaia di turisti a caccia della foto perfetta.

Anche a costo di qualche rischio per la sicurezza.

Lo segnala una lettrice, indignata per la foto. «Un gesto scellerato di alcuni motociclisti irrispettosi – scrive – che, con serena sfacciataggine e arroganza, hanno parcheggiato le loro moto sopra il monumento naturale di Sa Trona, incuranti non solo del pericolo ma soprattutto del danno che gesti del genere, pubblicizzati, possano arrecare al sito e altresì autorizzare e/o invogliare altre persone a commettere tale gesto in futuro».

