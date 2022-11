Dopo il successo di Gergei della scorsa settimana, domenica 13 novembre la rassegna Saboris Antigus fa tappa a Selegas, uno dei nove paesi della Trexenta inseriti nel circuito, guidato dalla Camera di Commercio di Cagliari-Oristano, pensato per promuovere le ricchezze del territorio, siano esse enogastronomiche, archeologiche, materiali o immateriali, legate a feste, festival, luoghi di culto, leggende e tradizioni.

Si parte alle 9 con la colazione di benvenuto, rigorosamente apparecchiata secondo le tradizioni del paese, presente il tipico flan di latte. Si prosegue con la dimostrazione degli antichi mestieri e l’esposizione dei prodotti locali negli stand del centro storico. In programma le visite alle case padronali, come Casa Puddu, Casa Erriu, Sa Domu de sa Contissa, Sa Ziminera, Ex Cinema, e ci sarà la possibilità di visitare i luoghi di culto: la chiesa di Sant'Anna, San Gioacchino e il museo d’Arte Sacra. Da vedere anche i tanti murales che abbelliscono il paese, tra i quali quelli realizzati dall’artista locale Luigi Pu (scomparso nel 2015) e le tante opere da lui realizzare conservate nella casa laboratorio nella frazione Seuni.

Le strade saranno animate dalla musica tradizionale degli strumenti sardi più conosciuti: la fisarmonica di Marco Sollai e Andrea Puddu, le launeddas e le percussioni di Matteo Muscas, Carolina Casula e Jonathan Della Marianna, l'organetto di Andrea Sollai, il canto corale con la Schola Cantorum Mater Dei. "È una manifestazione a dimensione di famiglia, per questo i laboratori sono stati ideati sia per adulti che per bambini", dice il sindaco Alessio Piras. Da non perdere la lavorazione e le degustazioni del formaggio, della pasta fresca e del gateaux. La giornata si concluderà con il concerto di Maria Luisa Congiu e spettacoli pirotecnici.

