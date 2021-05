A Senorbì è arrivata la notizia tanto attesa.

Dopo un lungo periodo di sofferenza a causa della diffusione del contagio, finalmente nel paese al centro della Trexenta non ci sono più casi di positività al Coronavirus.

“Dall’accesso odierno alla piattaforma regionale Covid-19 è emerso che Senorbì è Covid-free, libero dal virus”, fa sapere il sindaco Alessandro Pireddu, che chiede comunque alla collettività di non abbassare la guardia per non rendere vani gli sforzi fatti sinora per uscire dall’incubo contagio.

Un bel sospiro di sollievo per un paese che, nel periodo più difficile, aveva raggiunto quota 50 positivi. “Invitiamo la popolazione a continuare a osservare in maniera rigorosa le disposizioni in tema di distanziamento sociale, e soprattutto all'utilizzo delle mascherine nei luoghi al chiuso e all'aperto, igienizzarsi di frequente le mani e rispettare scrupolosamente tutte le disposizioni nazionali e regionali”, continua il primo cittadino.

Il monitoraggio è continuo, così come l’attività di screening da parte dell'Autorità competente. “Sarà cura dell'amministrazione comunale comunicare costantemente gli aggiornamenti sull'evolversi della situazione”, conclude Pireddu. Prosegue intanto a Senorbì la campagna di immunizzazione, grazie all’apertura dell’Hub vaccini a disposizione della Trexenta.

