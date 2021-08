Emergenza Covid-19: non si arresta il contagio a Siurgus Donigala e il sindaco stabilisce nuove restrizioni. Dall’ultimo accesso alla piattaforma regionale sono emersi 47 casi di cittadini positivi, erano 40 in base al precedente aggiornamento. “Le continue segnalazioni di cittadini mi fanno constatare che alcuni dei positivi si sono negativizzati, ma i contagi non si sono fermati, anzi, continuano e rischiano di coinvolgere altre famiglie”, spiega il sindaco Antonello Perra che, in accordo con i medici di famiglia e dopo aver consultato l’Azienda per la tutela della salute (Ats) della Sardegna, ha emanato un’ordinanza che prevede l’apertura dei bar solo per asporto, confermando tutte le altre restrizioni già in vigore.

“È una decisione sofferta ma purtroppo inevitabile – continua Perra – troppe attività stanno subendo chiusure temporanee per contatti o casi di positività di personale o di familiari. Ora serve l’impegno di tutti nell'osservare le regole, perché solamente in questo modo possiamo sperare di riuscire a non compromettere l'ultimo scampolo d'estate che avevamo immaginato e programmato in tutt'altro modo”.

Il provvedimento stabilisce anche la sospensione di tutti gli eventi culturali, musicali, ricreativi e sportivi e il divieto allo svolgimento di ogni forma di intrattenimento, nelle aree esterne di bar, pub, locali di pubblico spettacolo e simili. Confermato il coprifuoco deciso con la scorsa ordinanza sindacale: non si può circolare nel territorio comunale da mezzanotte alle 5 del mattino.

© Riproduzione riservata