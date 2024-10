Un ventiseienne cagliaritano è ricoverato in Rianimazione al Brotzu dopo essere rimasto coinvolto, nella notte, in uno scontro fra lo scooter sul quale viaggiava, un Honda Pantheon, e un’auto. L’incidente è avvenuto in via Sulcitana a Elmas. La prognosi è riservata.

L’altro veicolo, una Dacia Duster, era guidato da un impiegato di 61 anni di Assemini, che viaggiava insieme a un passeggero: entrambi sono rimasti illesi nell’impatto.

I rilievi sono stati effettuati dai militari della stazione dei carabinieri di Capoterra, con il supporto del personale della Stazione di Cagliari-Stampace. Le indagini sono in corso per stabilire le cause e la dinamica dell'incidente.

(Unioneonline/E.Fr.)

