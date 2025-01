Le fiamme hanno avvolto in pochi istanti due autocarri nella zona industriale di Elmas, in via Betti: una grossa nube di fumo si è sollevata in cielo attorno alle 20, con l'immediato allarme dato ai vigili del fuoco.

Il pronto intervento delle squadre provenienti dalla caserma di viale Marconi ha evitato che le conseguenze potessero essere molto più gravi, perché le fiamme stavano minacciando un capannone. Ci sono state anche delle esplosioni, riconducibili allo scoppio degli pneumatici.

Secondo una prima ricostruzione, i due mezzi erano carichi di cavi elettrici e altro materiale sempre elettrico.

Non si esclude per ora nessuna pista sulla natura dell'incendio. Sul posto anche gli agenti della Squadra volante che hanno avviato le indagini.

© Riproduzione riservata