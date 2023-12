Porta via le auto, come tutti i carroattrezzi. Ma anche quelle parcheggiate correttamente, senza che abbiano commesso alcuna infrazione. Perché il mezzo sarebbe finito nelle mani sbagliate: è stato rubato, e ora chi lo ha in possesso lo starebbe utilizzando – a sua volta – per rubare altri veicoli.

È successo a Elmas, dove ad essere caricata sul carroattrezzi è stata una Volkswagen Golf. L’allarme è stato lanciato sui social dai familiari del legittimo proprietario del mezzo utilizzato per rubare le auto, che avvisano: «Se lo avvistate, chiamate subito i carabinieri».

Il metodo per riconoscerlo è semplice. Sul carroattrezzi è stampato un numero di telefono, segnalato proprio dall’autore del post: 3406161690.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata