Due maxi tamponamenti oggi sulla 554, uno in territorio di Monserrato, l'altro all'altezza di Selargius, dove sono rimaste coinvolte sei auto.

In quest’ultimo caso diversi i feriti per fortuna non gravi. La strada è stata momentaneamente chiusa al traffico fra il semaforo per Settimo e la via Nenni. Sul posto la Polizia stradale e la Polizia locale di Selargius.

Il primo incidente è avvenuto questa mattina al quarto chilometro della stessa 554: una decina di auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento a catena, ma senza gravi feriti.

Uniche conseguenze per il traffico, con lunghe code di auto sulla 554 anche per l'intervento di diversi mezzi di soccorso per il trasferimento in ospedale delle persone coinvolte.

Molti automobilisti hanno riportato contusioni varie, mentre sono gravi i danni riportati dalle auto.

