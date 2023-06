Due grossi incendi sono scoppiati nel tardo pomeriggio nel territorio di Muravera. Particolarmente colpita la zona di Colostrai. Alcune abitazioni minacciate dalle fiamme sono state evacuate, mentre da cinque basi della Forestale del sud dell’Isola si sono alzati in volo altrettanti elicotteri per contribuire alle operazioni di spegnimento.

Il primo rogo è partito a “San Giovanni”, il secondo invece in località “Antoni Peppi”. In entrambi le operazioni sono coordinate dalla stazione forestale del paese del Sarrabus. I velivoli sono arrivati da Villasalto, San Cosimo, Sorgono, Pula e Marganai. I roghi sono stati circoscritti e domati, poi sono partite le operazioni di bonifica. Alcune strade sono state interdette al transito per ragioni di sicurezza.

In giornata altri tre incendi hanno richiesto il supporto dei mezzi aerei. In mattinata a Zerfaliu in località Nuraghe Iana. Nel pomeriggio 40 ettari di seminato sono stati inceneriti nelle campagne di Samassi (località Pontana Cossu). E ancora ad Assemini, in località Sa Cannada, il fuoco ha distrutto due ettari di erbe e coltivazioni.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata