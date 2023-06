Raffica di arresti a Cagliari e provincia per reati connessi allo spaccio di droga.

A Dolianova è finito in manette un 31enne: nell’ottobre dello scorso anno era stato trovato in possesso, durante un’ispezione dei carabinieri, di 23 kg di marijuana. Ora è scattata la condanna definitiva a 2 anni e mezzo di reclusione e quindi per lui si sono aperte le porte dei carcere di Uta.

In cella a Uta è finito anche un 37enne cagliaritano, arrestato dai carabinieri di Pirri dopo la condanna a tre anni e otto mesi per “detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio”.

Sono invece 4 gli anni di reclusione che dovrà scontare nel penitenziario cagliaritano un 30enne di Mandas, accusato non solo di spaccio, ma anche di rapina e ricettazione e spaccio.

(Unioneonline/l.f.)

