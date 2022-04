Dramma della solitudine a Serramanna. Una donna è stata trovata morta nella sua abitazione ma il decesso risalirebbe a diversi giorni fa.

È stata una vicina di casa che ha dato l’allarme dopo aver visto una finestra sempre socchiusa e aver provato più volte a chiamare Paola Deidda, 75 anni, senza mai ottenere risposta.

Quando le forze dell’ordine sono entrate nel monolocale di piazza del Popolo hanno trovato la donna accasciata su una poltrona, morta quasi certamente per cause naturali. Infermiera in pensione, viveva da sola e nessuno ha potuto soccorrerla. L’ultima volta è stata vista venerdì, anche la sua auto è rimasta parcheggiata da quel giorno.

