Importante passo in avanti per la messa in sicurezza di un altro tratto della statale 387 che collega la Città Metropolitana al Parteolla e al Gerrei. La Conferenza di Servizi ha dato il via libera alla nuova rotatoria al km 26,6 all’altezza del bivio per Donori.

Gli enti chiamati a pronunciarsi (Regione, Anas, Enel, Telecom ed Abbanoa) non hanno sollevato rilievi, solo qualche richiesta di piccole modifiche al progetto esecutivo approvato nei mesi scorsi dal Comune di Donori. La rotonda collegherà il centro abitato con la sua zona industriale eliminando gli attraversamenti a raso in un punto che in passato è stato teatro di diversi incidenti stradali, di cui alcuni gravi.

«È un’opera programmata da tempo a cui teniamo molto – dice il sindaco di Donori Maurizio Meloni – finalmente sarà eliminato un incrocio pericoloso dove le macchine passano a velocità sostenuta». Per i lavori sono già stati impegnati 500mila euro (450mila euro stanziati dalla Regione e 50mila dal Comune). La rotonda sarà dotata di un moderno sistema di illuminazione a led. Nelle prossime settimane sarà bandita la gara d’appalto con l’obiettivo di far partire i lavori entro la prossima primavera.

