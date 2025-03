Una giornata dedicata ai motori con una rassegna di auto d’epoca organizzata dal Comitato di San Giorgio vescovo.

L’appuntamento è per il 16 marzo con il ritrovo dei partecipanti fissato per le 9 in Piazza dei caduti. Alle 11.30 le auto sfileranno nelle vie del centro.

Per l’occasione dalle 8 alle 11.30 sarà istituito il divieto di fermata in via Einaudi (dall’intersezione con via Vittorio Emanuele all’intersezione con Piazza dei Caduti). Alle 12.30 il trasferimento delle auto al Parco “Sa Defenza” dove sarà allestita una mostra statica.

Per le iscrizioni chiamare il numero 3280188628.

