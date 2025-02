Dramma sfiorato questa mattina al passaggio a livello di Donori.

Un trattore, per cause ancora da accertare, è rimasto bloccato sopra i binari mentre sopraggiungeva un convoglio che viaggiava sulla sulla tratta Gottardo-Mandas. L’uomo alla guida non è riuscito a proseguire la marcia ma, dopo essere sceso, ha allertato i soccorsi.

Immediata la segnalazione al macchinista del treno in arrivo, che ha fatto in tempo a rallentare. Lo schianto violento è stato evitato: il treno alla fine della lunga frenata, si è solo “appoggiato” sul trattore. Non si registrano feriti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Dolianova e gli agenti della polizia locale del Parteolla.

Raffaele Serreli

