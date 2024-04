Donori si prepara a rinnovare il voto al suo patrono San Giorgio Vescovo a cui è intitolata la chiesa del paese edificata nel XVII secolo.

Quello per il vescovo di Suelli vissuto nell’XI secolo è un culto molto diffuso in Sardegna e particolarmente sentito nel Parteolla e in Ogliastra dove gli sono state intitolate diverse chiese.

Ricco il programma dei festeggiamenti civili e religiosi che si svolgeranno il prossimo fine settimana.

Si parte sabato 27 aprile, alle 18, con la santa messa. Alle 21 serata di cabaret con Alessandro Pili “Su Sindigu de Scrafingiu”. Domenica 28 aprile, alle 11, la messa solenne con la partecipazione del coro polifonico “Sa Defenza”. Nel pomeriggio, dalle 15 alle 17, spettacolo per bambini della compagnia Baby Fan e la partecipazione di Davide Riffaldi, campione internazionale di bici trial. Dalle 17.30, sfilata delle maschere del carnevale “Mustavonis e s’Orcu Foresu” di Sestu.

Gran finale alle 21 con il Sandro Murru Dj Show.

© Riproduzione riservata