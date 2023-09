Grande fermento a Donori per la settima edizione della Gran Fondo Pro loco Donori.

Domenica prossima, con partenza alle 10, è in programma la point to point, gara di mountain bike di 41 chilometri con 1290 metri di dislivello. Corsa valida come quinta prova della Sardinia Cup che al momento vede in testa nella generale Luca Dessi della Karel Sport e Klaudetta Masia della Ciclobottega.

Previste anche due escursioni, la lunga con 900 metri di dislivello positivo e la corta. Attesi oltre 200 atleti tra gran fondo ed escursioni. Al via tutti big sardi da Alessandro Salis a Andrea Lovicu da Luca Dessì a Mauro Vacca.

«Siamo pronti per ospitare tutti gli atleti», dice il presidente della Donori Bike, società organizzatrice, Nicola Schirru. «Abbiamo pulito il percorso, leggermente diverso rispetto alla scorsa edizione. Cerchiamo di migliorarci continuamente. Ringrazio tutti i collaboratori. Ci aspettiamo una corsa spettacolare e soprattutto una splendida giornata di sport e amicizia».

Sabato scorso, sempre a Donori, si è svolta la corsa su strada vinta proprio da un atleta della Donori Bike, Eros Piras. E ieri lo stesso Piras si è aggiudicato anche la cronoscalata di Dolianova, organizzata da Gino Mameli, davanti a Nicola Gessa della Pul Sar e Andrea Carta del Team Cicli.





