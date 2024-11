Velocità ridotta per auto e moto, abbattimento delle barriere architettoniche, nuovo manto stradale. Sono alcune delle indicazioni contenute nel progetto approvato dal Comune di Donori per garantire più sicurezza ad automobilisti e pedoni nelle strade urbane. L’intervento prevede un investimento di 210.000 euro per l’installazione di dossi artificiali e una nuova segnaletica orizzontale e verticale in nove vie del centro abitato (Leonardo Da Vinci, Brigata Sassari, Vittorio Emanuele, Stazione, Cesare Battisti, Emilio Lussu, Dante Alighieri, Bia Beccia e Viale Europa).

L’obiettivo principale è ridurre la velocità dei veicoli e abbattere le barriere architettoniche per favorire la circolazione di pedoni e ciclisti. In via Cesare Battisti, dove la visuale è limitata, il limite di velocità sarà fissato a 30 km orari. In tutte le vie indicate nel progetto saranno realizzati attraversamenti pedonali rialzati e dossi artificiali. In viale Europa, nel tratto compreso tra l’innesto della statale 387 e Bia Beccia, il progetto prevede il rifacimento del manto stradale.

Per completare i lavori serviranno circa 40 giorni.

