Quattro donne denunciate per furto aggravato tra Cagliaritano e Basso Sulcis.

Molto simile il modus operandi: entrare in coppia nei negozi, fare razzia e poi dileguarsi. In questo caso, però, sono state tutte rintracciate e denunciate.

La prima razzia è avvenuta a Villaperuccio, dove due 30enni si sono finte clienti di un negozio di fiori e una volta dentro si sono appropriate di vari oggetti per poi andarsene in fretta e furia. Dopo aver scoperto l’accaduto, la proprietaria si è rivolta ai carabinieri di Narcao che in collaborazione con i colleghi di Santadi hanno rintracciato le due malviventi, segnalate entrambe per furto aggravato in concorso. La refurtiva è stata restituita.

Quasi identica la modalità di un altro furto, commesso a Quartu, in un centro commerciale. Anche in questo caso due donne sono entrate in azione in coppia, hanno depredato alcuni capi d’abbigliamento, rimosso le placche anti-taccheggio e nascosto la refurtiva in una borsa dotata di doppio fondo. Ma anche in questo caso, dopo l’allarme, i carabinieri – sezione radiomobile del Norm di Quartu – sono riuscite a rintracciare le responsabili. Si tratta di una 40enne e di una 47enne. E anche per loro è scattata, inevitabile, la denuncia.

