La Pro loco festeggia i suoi primi 50 anni di attività: l’associazione che promuove le tradizioni e la cultura di Domus de Maria, oggi presieduta da Roberta Piddiu, celebrerà l’importante traguardo con una grande festa.

L’appuntamento è per domani a partire dalle 21 in piazza Is Argiolas, dove per l’occasione arriverà il dj Sandro Murru per una serata all’insegna della musica da ballare più bella.

A dare vita all’associazione il 10 agosto del 1974, con un documento vidimato dal notaio Alessandro Porru furono Pierluigi Monni, Giorgio Mundula, Luisa Soru, Efisio Collu, Edoardo Lulliri, Battista Salis, Angelo Francesco Monni, Teodoro Luttwak, Eros Cugis, Giovanni Putzu, Ubaldo Mongittu, Francesco Serra, Giuseppe Figus, Ivo Colombo e Antonio Collu.

La collaborazione in occasione delle feste religiose del paese e degli appuntamenti più attesi in occasione del Natale e del carnevale, l’attesa sagra della vitella diventata ormai un appuntamento fisso soprattutto per i turisti in vacanza nella zona: da mezzo secolo i volontari della Pro loco lavorano per tramandare la cultura del paese e la sua antica tradizione enogastronomica.

© Riproduzione riservata