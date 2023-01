Tutto pronto a Pula per “Domus antigas”, appuntamento organizzato dalla Pro loco giovani in collaborazione con il Comune che mette in vetrina le case campidanesi del centro del paese.

Domani, dalle 10 alle 20, non solo si potranno ammirare venti antiche abitazioni che si trovano nel cuore di Pula, per l’intera giornata si potrà anche prendere parte ad appuntamenti come la preparazione del formaggio e dei dolci tipici; si potrà assistere a spettacoli teatrali, balli tipici, la sfilata di gruppi folk di Pula, Villa San Pietro e Sarroch e delle maschere de Is cerbus di Sinnai; visitare mostre, e ammirare le prove di abilità degli arcieri del Castello di Sanluri.

L’appuntamento di domani sarà anche l’occasione per ammirare da vicino villa Santa Maria, l’antica dimora progettata da Gaetano Cima, che si trova in via Nora. Pula, insomma – sulla formula rodata di Cortes apertas e di Saboris antigus, manifestazioni che da anni portano migliaia di visitatori alla scoperta dei centri dell’entroterra – è pronta a mostrare agli ospiti, che si preannunciano numerosi, i suoi tratti più caratteristici.

