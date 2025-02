La dea bendata torna a baciare Dolianova. Una vincita da 50.000 euro al “10 e Lotto” è stata realizzata nella tabaccheria numero 1 di Corso Repubblica. Il fortunato vincitore ha centrato un “9+numero oro” con una giocata di soli due euro nelle estrazioni che si svolgono ogni cinque minuti.

«Non sappiamo chi sia il vincitore», dice la titolare della rivendita Antonella Murgia. «Abbiamo saputo della vincita dal bollettino della società che gestisce i giochi». Non è la prima volta che a Dolianova vengono realizzate grosse vincite.

In passato alcuni fortunati giocatori hanno incassato grosse cifre al lotto, superenalotto e gratta e vinci. La più consistente nel 2009, con una quaterna secca da 1,2 milioni di euro al lotto. «Per noi è la prima volta: in 10 anni di attività non sono mai state registrate vincite superiori ai 10.000 euro», conclude Murgia.

