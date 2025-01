Dolianova si prepara ad accogliere i fedeli della Diocesi di Cagliari per l’inizio del cammino giubilare. La Cattedrale di San Pantaleo, figura tra le chiese individuate dalla Dicocesi di Cagliari come luogo di accoglienza dei pellegrini. Sabato prossimo, dopo la preghiera collettiva delle 17 nella chiesa di San Biagio, i fedeli si recheranno in processione nella Cattedrale di San Pantaleo per assistere all’apertura della Porta Santa e partecipare alla messa presieduta dall’arcivescovo di Cagliari mons. Giuseppe Baturi.

Per consentire lo svolgimento delle celebrazioni in sicurezza dalle 17 alle 19 sarà vietato il transito in Corso Repubblica e via Vescovado lungo il percorso della processione dalla Chiesa di San Biagio alla Cattedrale.

