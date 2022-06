I carabinieri di Dolianova hanno identificato e denunciato per il reato di truffa aggravata un 50enne di Torre Annunziata e un 30enne pakistano, ora irreperibile.

Tutto è partito da una denuncia ricevuta il 17 ottobre scorso e formalizzata da un 51enne operaio di Oristano.

L’uomo aveva ricevuto una telefonata dal napoletano che, spacciandosi per operatore di Poste Italiane, gli disse di aver rilevato delle anomalie sul suo conto postale invitandolo a inserire dei codici sull’app.

A quel punto l'oristanese si è reso conto non solo che la propria utenza era bloccata ma anche che erano stati eseguiti addebiti non autorizzati per un valore complessivo di 1.650 euro, più 2 ricariche di carte postali rispettivamente di 962 e 400 euro.

Gli accertamenti svolti dai carabinieri hanno consentito di verificare che il denaro era confluito su carte riconducibili al napoletano. Il truffatore avrà un processo a Cagliari.

Lo straniero invece risulta essere intestatario del numero telefonico utilizzato per perpetrare la truffa.

