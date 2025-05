Lotta al randagismo e tutela degli animali. Nuova iniziativa a Dolianova per la microchippatura gratuita per cani promossa dall’associazione “Il mondo che vorrei” in collaborazione con il Comune. Mercoledì 28 maggio, dalle 9.30 alle 12.00, nel Centro sociale di Piazza Europa i proprietari dei cani con residenza a Dolianova potranno registrare gratuitamente il proprio animale all’anagrafe canina. Per usufruire del servizio è necessario prenotare il proprio appuntamento inviando una mail a ilmondochevorrei.dolianova@gmail.com L’iniziativa è inserita nel piano delle attività previste per garantire il benessere degli animali presenti nel territorio di Dolianova.

