Un incendio si è verificato nella notte a Dolianova.

Le fiamme si sono sviluppate, per cause da accertare, in un’abitazione composta da quattro piani in via Lussu 14.

Sul posto – intorno alle 3.30 - sono intervenuti i vigili del fuoco di Cagliari, con un’auto pompa serbatoio e un’autobotte. Hanno soccorso le due persone che si trovavano all’interno dell’immobile ed estinto il rogo evitando che raggiungesse le strutture limitrofe. L’area è stata poi messa in sicurezza. Le operazioni sono durate oltre un’ora.

Gli occupanti dell’appartamento sono stati affidati alle cure dei soccorritori del 118, ma non si è reso necessario il ricovero in ospedale.

Presenti per gli accertamenti e i rilievi di legge i carabinieri di Dolianova.

(Unioneonline/s.s.)

