Una persona è rimasta ferita in nottata a Dolianova ed è finita in ospedale al Policlinico di Monserrato per una ferita all'arcata sopracciliare.

Sembra che tutto sia avvenuto durante un bisticcio fra vicini.

A tarda notte sul posto il personale della Questura di Cagliari e gli agenti del Commissariato che stanno cercando di ricostruire l'accaduto. Inizialmente si è parlato di un fatto grave, col ferito ricoverato in gravi condizioni. Tutto sarebbe stato poi ridimensionato.

Antonio Serreli

