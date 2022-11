Un appartamento per lo stoccaggio, la lavorazione, la suddivisione in dosi e il confezionamento della marijuana.

Un 30enne di Dolianova è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di una perquisizione nella casa del giovane, già noto alle forze dell’ordine, i carabinieri hanno trovato nella camera da letto 23 chili di marijuana, infiorescenze essiccate di cannabis conservate in grandi sacchi di carta e nylon, in parte già imballate in buste pronte alla vendita.

Nel blitz i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Dolianova hanno trovato anche una bilancia professionale, un bilancino di precisione, varie attrezzature per il confezionamento e 400 euro in banconote di piccolo taglio ritenuti provento dello spaccio.

Visti i precedenti e la quantità di droga, il 30enne è stato portato in carcere a Uta. Deferito a piede libero un ventenne, anch’egli di Dolianova, che secondo i carabinieri è in affari con l’arrestato.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata