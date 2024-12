Piccoli oggetti per abbellire le proprie case private o da lasciare negli spazi pubblici. Parte domani pomeriggio alle 16.30 la nuova iniziativa del Gruppo Creativo della Biblioteca di Dolianova. Ogni mercoledì fino alla vigilia di Natale, lettrici e lettori si ritroveranno nei locali della biblioteca in Piazza Europa per realizzare addobbi natalizi sotto la guida dei volontari. Un momento di condivisione per trascorrere insieme le settimane che precedono il Natale e apprendere tecniche innovative per la creazione di oggetti originali da donare ad amici e parenti. L’iniziativa è completamente gratuita e aperta a tutti.

