Alla fine è stato il padre a pagare le pizze ordinate per scherzo dal figlio 15enne. Un gesto che ha favorito anche il ritiro delle querele presentate nei giorni successivi all'accaduto.

Tutto è iniziato un mese fa a Dolianova quando i carabinieri erano intervenuti a seguito di un litigio tra il rider che cercava di consegnare 8 teglie di pizza e i presunti destinatari della consegna.

Questi ultimi sostenevano di non aver mai ordinato le pizze. Andando ad indagare su chi avesse compiuto la telefonata alla pizzeria, i Carabinieri sono arrivati ad un uomo che però sosteneva di non saperne niente. Alla fine il buontempone è risultato essere il figlio di 15 anni che ha ammesso di aver compiuto per scherzo quella telefonata ed essersi divertito ad assistere al litigio.

Il padre del giovane ha provveduto a pagare i €130 dell'ordine e le denunce sono state ritirate.

