L'ultima volta è capitato stanotte: i resti di alcuni divani e poltrone ammassati, che occupano tutto il marciapiede davanti a un’agenzia immobiliare. Ma all'inizio di via Fiume a Quartu, appena dopo piazza 4 novembre, la discarica abusiva a cielo aperto non è certo una novità. Da anni, come denunciato più volte da chi vive e lavora nella zona, nella strada vengono abbandonati con frequenza rifiuti non differenziati o ingombranti.

L'episodio si ripete da tempo, senza che ci siano stati interventi risolutori. Sono stati informati della situazione sia il Comune di Quartu sia De Vizia, con i vigili che hanno anche svolto dei rilievi. Ma il problema prosegue e quanto avvenuto nelle ultime ore è una nuova testimonianza di come – evidentemente – ci sia chi utilizza quella zona di strada come se fosse una discarica.

(Unioneonline/r.sp.)

